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السبت 27 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| جريمة غدر الصحاب بالمرج.. تأجيل استئناف أحمد آدم.. قاتل جاره بالمسجد في بني سويف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت البوابة نيوز عدداً من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتي كان أبرزها، إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة أسفل الطريق الأوسطي بأكتوبر، ومقتل شاب في مشاجرة بين طرفين في المنيرة، والسجن 3 سنوات لعصابة سرقة عدادات الكهرباء بالأميرية .. وإليكم التفاصيل


إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة أسفل الطريق الأوسطي بأكتوبر

https://www.albawabhnews.com/4812212


طوبة وطعنة.. مقتل شاب في مشاجرة بين طرفين في المنيرة

https://www.albawabhnews.com/4812208

 

السيطرة على حريق محل تجارى في الوراق

https://www.albawabhnews.com/4812186


“مزق جسد زوجته بسكين”.. السجن 5 سنوات لمتهم ببولاق الدكرور

https://www.albawabhnews.com/4812059


تأجيل استئناف أحمد آدم على إلزامه بدفع 300 ألف جنيه إلى جلسة 29 يوليو


https://www.albawabhnews.com/4812042

 

المتهم بقتل زميلة فى مجال جمع المخلفات يمثل جريمته بالمرج


https://www.albawabhnews.com/4811984


تأييد حكم الإعدام لقاتل جاره بالمسجد في بني سويف


https://www.albawabhnews.com/4811960

“مزق جسد زوجته البوابة نيوز الطريق الاوسطي بأكتوبر حريق محل تجاري نشرة الحوادث