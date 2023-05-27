نشرة الحوادث| جريمة غدر الصحاب بالمرج.. تأجيل استئناف أحمد آدم.. قاتل جاره بالمسجد في بني سويف

رصدت البوابة نيوز عدداً من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتي كان أبرزها، إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة أسفل الطريق الأوسطي بأكتوبر، ومقتل شاب في مشاجرة بين طرفين في المنيرة، والسجن 3 سنوات لعصابة سرقة عدادات الكهرباء بالأميرية .. وإليكم التفاصيل
إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة أسفل الطريق الأوسطي بأكتوبر
https://www.albawabhnews.com/4812212
طوبة وطعنة.. مقتل شاب في مشاجرة بين طرفين في المنيرة
https://www.albawabhnews.com/4812208
السيطرة على حريق محل تجارى في الوراق
https://www.albawabhnews.com/4812186
“مزق جسد زوجته بسكين”.. السجن 5 سنوات لمتهم ببولاق الدكرور
https://www.albawabhnews.com/4812059
تأجيل استئناف أحمد آدم على إلزامه بدفع 300 ألف جنيه إلى جلسة 29 يوليو
https://www.albawabhnews.com/4812042
المتهم بقتل زميلة فى مجال جمع المخلفات يمثل جريمته بالمرج
https://www.albawabhnews.com/4811984
تأييد حكم الإعدام لقاتل جاره بالمسجد في بني سويف
https://www.albawabhnews.com/4811960