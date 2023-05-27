سموحة يقترب من ضم أيمن عادل

تلقى ايمن عادل لاعب نادي العبور عرضا من نادي سموحة للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن يحسم نادي سموحة الصفقة خاصة بعد تمسك أحمد سامي المدير الفني للفريق بضم اللاعب لتدعيم الجبهة اليمنى.

أيمن عادل سبق له اللعب في وادي دجلة وهو من ابناء النادي الأهلي كما سبق له أيضًا تجربة احترافية في ليرس البلجيكي.