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السبت 27 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سموحة يقترب من ضم أيمن عادل

أحمد عادل
أحمد عادل
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تلقى ايمن عادل لاعب نادي العبور عرضا من نادي سموحة للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ومن المقرر أن يحسم نادي سموحة الصفقة خاصة بعد تمسك أحمد سامي المدير الفني للفريق بضم اللاعب لتدعيم الجبهة اليمنى.
أيمن عادل سبق له اللعب في وادي دجلة وهو من ابناء النادي الأهلي كما سبق له أيضًا تجربة احترافية في ليرس البلجيكي.

أحمد عادل سموحة العبور