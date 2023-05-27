الدوري الألماني.. مرموش بديلا مع فولفسبورج أمام هيرتا برلين في المباراة الأخيرة

أعلن الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق فولفسبورج، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة هيرتا برلين، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الألماني.

تقام المباراة على ملعب "فوكسفاجن أرينا" معقل فولفسبورج، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا، واعتمد كوفاتش على الثنائي جوناس ويند وباتريك ويمر لقيادة هجوم الفريق.

وأبقى المدرب الكرواتي المهاجم المصري عمر مرموش على دكة البدلاء في آخر مباراة له مع الفريق حيث سينتقل اللاعب المصري إلى فريق آينتراخت فرانكفورت بدءا من الموسم المقبل.

ويبدأ فولفسبورج المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كوين كاستيلس

خط الدفاع: سيباستيان بورنوا - جوشا جويلافوجي - ميكي فان دي فين

خط الوسط: ريدل باكو - فيليكس نميشا - ساسا كيشاريفيتش- يانيك جيرهاردت - جاكوب كامينسكي

خط الهجوم: باتريك ويمر - جوناس ويند

ويحتاج فولفسبورج للفوز بالمباراة على أمل اللحاق بالمركز المؤهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي، حيث يمتلك 49 نقطة يحتل بهم المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الألماني فيما يأتي هيرتا برلين في قاع الترتيب برصيد 26 نقطة.