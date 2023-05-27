ads
السبت 27 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكليتي التربية والحقوق

تفقد الامتحانات
تفقد الامتحانات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرى الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات بكليتي التربية والحقوق.
رافقه خلال الجولة الدكتور مجدي الشحات عميد كلية التربية، والدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق، ووكلاء الكليتين.
وخلال جولته اطمأن رئيس الجامعة على اللجان وحسن سير الامتحانات، والتزام الطلاب بالقواعد المقررة وبتواجد رؤساء اللجان للرد على استفسارات الطلاب، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل اللجان.
وأكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أن الجامعة قامت بإعداد كافة الترتيبات اللازمة لمتابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم.

الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها سير أعمال الامتحانات رئيس جامعة بنها متابعة سير الامتحانات