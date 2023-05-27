رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكليتي التربية والحقوق

أجرى الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات بكليتي التربية والحقوق.

رافقه خلال الجولة الدكتور مجدي الشحات عميد كلية التربية، والدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق، ووكلاء الكليتين.

وخلال جولته اطمأن رئيس الجامعة على اللجان وحسن سير الامتحانات، والتزام الطلاب بالقواعد المقررة وبتواجد رؤساء اللجان للرد على استفسارات الطلاب، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل اللجان.

وأكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أن الجامعة قامت بإعداد كافة الترتيبات اللازمة لمتابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم.