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السبت 27 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مواطنة توجه الشكر للداخلية بعد إنقاذها على الطريق الصحراوي

ابطال وزارة الداخلية
ابطال وزارة الداخلية
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وجهت مواطنة تدعى ميرا مجدي الشكر لأجهزة وزارة الداخلية والإغاثة المرورية لإنقاذها بعد توقف سيارتها في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى . 

وأضافت السيدة عبر منشور بالفيسبوك: “مش من عاداتي إني أكتب بوست، بس حقيقي عديت بحاجة إيجابية النهارده كنت راجعة على الطريق الصحراوى من القاهرة لإسكندرية وللأسف نسيت أحط بنزين وأنا طالعة من القاهرة واتلخمت فى الطريق بكذا مكالمة، العربية قطعت بنزين منى عند الكيلو ٩٠ ركنت على جنب، طلعت نمرة إغاثة المرور وقلت أجرب أتصل بيهم، ولو مانفعش أكلم بعد كده أي شركة خاصة، فعلا كلمتهم وخلال ٢٠ دقيقة جالى حوالى ٣٠ تليفون كلهم بيسألونى عن مكانى والتفاصيل اللى حواليا، وبيطلبوا منى share location من التليفونات ناس من المرور، ناس من النجدة وفى عميد كلمنى يطمنى وطلب منى أقفل العربية على نفسي بعد ٢٠ دقيقة لقيت ٣ عربيات نجدة ونش مرور جايبلي بنزين عربية جيش وصلولى حطيت البنزين الونش مشى معايا لغاية أول بنزينة بعدها اطمن إن كله تمام وبعده عميد من النجدة كلمنى يطمن برضه مارضيوش ياخدوا أى فلوس مقابل ثمن البنزين، طلبت منهم إنهم يتصوروا علشان أعرف أقولهم شكرا شكرا شرطة النجدة  شكرا 01221110000 إغاثة الطريق”.

الإغاثة المرورية

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القاهرة لاسكندرية وزارة الداخلية القاهرة الاسكندرية الصحراوي والإغاثة المرورية