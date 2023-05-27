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السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العراق: انطلاق المرحلة الـ 5 من عملية ملاحقة عناصر "داعش" في 3 محافظات

الشرطة العراقية
الشرطة العراقية
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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم السبت، انطلاق المرحلة الخامسة من عملية "سيوف الحق" بتخطيط من قيادة العمليات المشتركة في ثلاث محافظات.
وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إنه بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة العراقية انطلقت اليوم السبت، المرحلة الخامسة من عمليات "سيوف الحق" واستنادا إلى معلومات استخبارية في ديالى وطوز خرماتو وكركوك، وتأتي العملية لملاحقة بقايا عناصر عصابات "داعش" الإرهابية، شاركت فيها قوات الجيش والبيشمركة والحشد الشعبي بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش والقوات الفنية من الاستخبارات العسكرية وبحضور رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة".
وجاءت العملية - وفقا للبيان - بتخطيط من قبل قيادة العمليات المشتركة، حيث أشاد رئيس أركان الجيش بالعملية والعمل المشترك، مشددًا على ضرورة الاستفادة من المعلومات الاستخبارية الدقيقة.

العراق عملية سيوف الحق ديالى داعش