الأغذية العالمي يوزع مساعدات لمنكوبي فيضانات الكونغو الديمقراطية وكينشاسا

السبت 27/مايو/2023 - 12:48 م

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه بدأ عمليات توزيع مساعدات غذائية ومواد إعاشة على منكوبي الفيضانات التي وقعت قبل 3 أسابيع في "كاليهي" بإقليم كيفو الجنوبي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما أقرت حكومة كينشاسا توزيع تعويضات مالية تقدر بنحو 1100 دولار لكل أسرة منكوبة.

وذكر برنامج الأغذية العالمي، في بيان لممثلية البرنامج في الكونغو اليوم، أن عمليات توزيع المساعدات بدأت منذ يوم أمس الجمعة بقيادة المدير الإقليمي للبرنامج لمنطقة جنوب قارة أفريقيا والممثل الدائم للبرنامج في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومدير مكتب برنامج الأغذية في إقليم كيفو الجنوبي، مشيرا إلى أن مساعداته الغذائية، التي تتكون مبدئيا من أرز وفاصوليا، تشمل نحو 5 آلاف شخص منكوب لفترة تمتد لأربعة أشهر".

كما أشار إلى أن عملية بدء توزيع المساعدات انطلقت رسميا من "بوشوشو" وهي إحدى القرى المنكوبة جراء هذه الفيضانات التي وقعت في الرابع من شهر مايو الجاري وتسببت في مصرع أكثر من 400 شخص واعتبار 5 آلاف آخرين في عداد المفقودين.

وفي سياق متصل، أعلنت حكومة الكونغو الديمقراطية أنها بدأت تسليم تعويضات مالية للأسر المنكوبة من الفيضانات العارمة التي ضربت منطقة كاليهي، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم عن المنسق الإقليمي لخدمات الحماية المدنية عضو لجنة الاستجابة للكوارث.

وأشارت إلى أن هذه التعويضات للمنكوبين في قريتي "بوشوشو" و"نياموكوبي" بمنطقة "كاليهي" تقدر بنحو 2.5 مليون فرنك إفريقي (حوالي 1100 دولار أمريكي) لكل أسرة.

ووفقا للمنسق الإقليمي لخدمات الحماية المدنية عضو لجنة الاستجابة للكوارث، تم تحديد 200 أسرة منكوبة تستحق التعويضات بعد إجراء عدة مراجعات إلا أنه أشار إلى أن التعويضات قد لا تكفي سوى 157 أسرة فقط.

