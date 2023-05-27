تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم السبت، من ضبط ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بالأقصر للاتجار بها.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والاتجار بها.

وتمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من ضبط ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت) لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها وبحوزته (2 مسدس – طبنجة صوت مُعدلة – بندقية خرطوش – 3 فرد محلى – فرد روسى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 خزينة – 2 قماش صديرى واقى – أدوات تستخدم فى تصنيع الفرد المحلى 9 جراب طبنجة - 3 قطع سلاح أبيض) .

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والاتجار بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.