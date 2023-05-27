ads
السبت 27 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تحرير 80 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال يوم

ضبط ‏80162 مخالفة
ضبط ‏80162 مخالفة مرورية متنوعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (80162) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:
(16512) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(717) مخالفة السير بدون تراخيص.
(23) مخالفة موقف عشوائى.
(4) مخالفات شروط التراخيص.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 

قانون ولوائح المرور مخالفة مرورية مخالفة تجاوز السرعة المقررة