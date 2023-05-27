ads
السبت 27 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الصحة: تدريب 300 طبيب مكلف بمنشآت الرعاية الصحية الأولية في 5 محافظات

جانب من التدريب
جانب من التدريب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء تنفيذ الحزمة التدريبية للأطباء المكلفين (دفعة مارس 2023) بمنشآت الرعاية الصحية الأولية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بناء على توصيات لجنة تحسين أحوال الأطباء.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الحزمة التدريبية انطلقت كمرحلة أولى في محافظات (الجيزة - القليوبية - المنوفية - الغربية - الشرقية) .

وأوضح الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن حزمة التدريبات للأطباء المكلفين تحتوي على كل ما يحتاجه الطبيب للعمل بكفاءة داخل منشآت الرعاية الصحية الأولية، وتشمل محاضرات نظرية وعملية بمجموع 108 ساعه تدريبية.

وأشار «عبدالرازق» إلى تدريب 300 طبيب حتى الآن، وجارِ استكمال باقي مراحل الحزمة التدريبية لتشمل جميع محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية في وزارة الصحة والسكان.

IMG-20230527-WA0001
IMG-20230527-WA0001
أعلنت وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور وائل عبدالرازق الرعاية الصحية الأولية المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان قطاع الرعاية الصحية والتمريض