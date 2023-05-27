اليوم.. مجلس المصارعة ينافش أزمة هروب "بغدودة" والرد على قرار تحويلهم للنيابة

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة اللواء عصام نوار، اجتماعا مهما اليوم السبت من أجل مناقشة عدد من الملفات أبرزها أزمة هروب المصارع أحمد فؤاد بغدودة أثناء تواجده مع بعثة المنتخب الوطني الذي شارك مؤخرا بالبطولة الأفريقية بتونس.

كما سيناقش مجلس الإدارة أزمة تحويلهم للنيابة من قبل وزارة الشباب والرياضة على أثر هروب المصارع “بغدودة”.

وأعلن اللواء عصام نوار، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، رفضه القطاع لقرار تحويل مجلس الإدارة للنيابة، مؤكداً أن الاتحاد لم يرتكب مخالفة تستوجب العرض على النيابة وهروب المصارع أمر خارج عن أردت المجلس.

كان المصارع أحمد فؤاد بغدودة قد ترك معسكر المنتخب الوطني أثناء مشاركته في البطولة الأفريقية بتونس وهرب قبل أن يكتشف اللواء عصام نوار رئيس الاتحاد ورئيس البعثة في تونس مخطط اللاعب.