أوكرانيا: مقتل وإصابة 1469 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية‎‎

السبت 27/مايو/2023 - 10:58 ص

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني اليوم السبت، مقتل 483 طفلا وإصابة 986 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.

ونقلت وكالة أنباء /يوكرينفورم/ الأوكرانية عن مكتب المدعي العام قوله - في بيان له - إنه حتى اليوم الموافق 27 مايو، تأثر أكثر من 1469 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 483 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 986 آخرين بجروح مختلفة الخطورة.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ462 حالة، وتليها خاركييف بـ278 حالة وفي كييف 128 حالة وفي خيرسون 102 حالة.

وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

ومن جانبه، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو، أن القوات الروسية قصفت منطقة دونيتسك، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت (يوكرين فورم) عن كيريلينكو قوله - عبر قناته على تطبيق تليجرام - "إنه في 26 مايو 2023، قتل الروس شخصين في منطقة دونيتسك، وتحديدا في فاسيوكيفكا وشاسيف يار، فيما أصيب 5 آخرون".

وقال كيريلينكو "من المستحيل معرفة العدد الإجمالي للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.