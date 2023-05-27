بالفيديو.. الأرصاد: اليوم ذروة الارتفاع في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 36

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، سيشهد المزيد من ارتفاع درجات الحرارة، وسيكون ذروة الارتفاع في الحرارة، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية بارتفاع من درجتين لـ 3 درجات مقارنة بالأمس.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم السبت، أن المناطق الجنوبية ستصل فيها درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية على جنوب الصعيد وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، مابين صحراء شبه الجزيرة الغربية والصحراء الغربية.

وأوضحت، أن اليوم تسود أجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، بينما تسود أجواء حارة على السواحل الشمالية للبلاد، أما خلال فترة الليل ومع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض في درجات الحرارة، ولكن الأجواء ستكون معتدلة في أغلب أنحاء الجمهورية.

وأردفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط في الرياح سرعاته تتراوح مابين 30 لـ 40 كم/ساعة في السواحل الشمالية الغربية للبلاد وشمال وجنوب الصعيد، وقد يكون مثير للرمال والأتربة في بعض الأماكن من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر والأماكن المكشوفة في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري.