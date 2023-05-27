جوائز لثلاثة أفلام عربية في مهرجان كان

انطلق مهرجان كان السينمائي في فرنسا في دورته السادسة والسبعين ، حيث شهدت مشاركات عربية واسعة في مختلف مسابقاته من تونس والمغرب ومصر والسودان والأردن.

و فاز الفيلم السوداني "وداعا جوليا" للمخرج محمد كردفاني بجائزة الحرية في مسابقة "نظرة ما" .

وتم تصوير أحداثة في الخرطوم وذلك خلال السنوات الماضية علي خلفية أحداث انفصال الجنوب عن الشمال وهو بطولة سيران رياك وإيمان يوسف ونزار جمعة، وهي أول مشاركة سودانية في المهرجان .

أيضا فاز فيلم "عصابات" للمخرج المغربي كمال لزرق بجائزة لجنة التحكيم، وحصلت المغربية أسماء المدير على جائزة الإخراج عن فيلم "كذب أبيض" والمستند على وقائع حقيقية من حياة صانعة العمل ومؤلفته.

وشملت قائمة الاختيار للمسابقة، التي تسلط الضوء على الأفلام المتميزة ذات القصص غير التقليدية، 20 فيلما لمخرجين من فرنسا وأستراليا والصين وكندا والأرجنتين وتشيلي وإنجلترا وكوريا الجنوبية والبرتغال والبرازيل ومنغوليا وإيران.