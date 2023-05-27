ads
السبت 27 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

جوائز لثلاثة أفلام عربية في مهرجان كان

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انطلق مهرجان كان السينمائي في فرنسا في دورته السادسة والسبعين ، حيث شهدت مشاركات عربية واسعة في مختلف مسابقاته من تونس والمغرب ومصر والسودان والأردن.

و فاز الفيلم السوداني "وداعا جوليا" للمخرج محمد كردفاني بجائزة الحرية في مسابقة "نظرة ما"  .

وتم تصوير أحداثة في الخرطوم وذلك خلال السنوات الماضية علي خلفية أحداث انفصال الجنوب عن الشمال وهو بطولة سيران رياك وإيمان يوسف ونزار جمعة، وهي أول مشاركة سودانية في المهرجان .
أيضا فاز فيلم "عصابات" للمخرج المغربي كمال لزرق بجائزة لجنة التحكيم، وحصلت المغربية أسماء المدير على جائزة الإخراج عن فيلم "كذب أبيض" والمستند على وقائع حقيقية من حياة صانعة العمل ومؤلفته.

وشملت قائمة الاختيار للمسابقة، التي تسلط الضوء على الأفلام المتميزة ذات القصص غير التقليدية، 20 فيلما لمخرجين من فرنسا وأستراليا والصين وكندا والأرجنتين وتشيلي وإنجلترا وكوريا الجنوبية والبرتغال والبرازيل ومنغوليا وإيران.

 

 

الخرطوم السنوات الماضية دورته السادسة مهرجان كان السينمائي مصر والسودان مسابقة نظرة ما وداعا جوليا جوائز لثلاثة أفلام عربية في مهرجان كان