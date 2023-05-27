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السبت 27 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

فيضانات مفاجئة في الفلبين جراء إعصار "ماوار"

إعصار ماوار
إعصار ماوار
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 أعلنت السلطات الفلبينية حدوث فيضانات مفاجئة وسقوط العديد من الأشجار ليلا بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار "ماوار" الذي يقترب من البلاد.
وذكرت شبكة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية اليوم السبت أن المياه غمرت العديد من المنازل ليلا في محافظة "سامار الشمالية" جراء الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرعد والبرق، فيما تسببت الرياح العاتية بمدينة "كوتاباتو" في سقوط الأشجار وانقطاع الطرق.
ومن المتوقع أن يتسبب الإعصار في هطول أمطار غزيرة على شمال محافطة "لوزون"، وهبوب رياح موسمية بعدة مناطق بالبلاد.

إعصار ماوار الأمطار الغزيرة الفلبين