الخارجية الروسية: أوكرانيا هاجمت "الكرملين" بطائرات مسيرة في 3 مايو الجارى

السبت 27/مايو/2023 - 08:44 ص

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين، أن أوكرانيا هاجمت "الكرملين" بطائرات مسيرة في 3 مايو الجاري بدون التنسيق مع الدول الغربية.

وقال جالوزين - في تصريح لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم /السبت/ - "شهدنا في 3 مايو الحالي عملا إرهابيا جديدا نفذه نظام كييف بالهجوم على مبنى الكرملين، حيث كانت هناك في الواقع محاولة لاغتيال الرئيس الروسي، كما أن الكرملين في موسكو يعتبر موقعا للإرث الثقافي على قائمة اليونسكو".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي "أن نظام كييف أظهر مرة أخرى من خلال أعماله أن الأعراف القانونية الدولية أو الإنسانية العامة أو الأخلاقية لا تعني أي شيء بالنسبة له، وكما نفهم لم يتم تنسيق تلك الخطوات لسلطات كييف مع رعاتها الغربيين، الذين يخشون من التصعيد المحتمل للنزاع"، لافتا إلى أن الهجوم على الكرملين لم تدنه أي دولة غربية.

وأشار جالوزين إلى أن الصين، التي تحاول إعادة كييف إلى طاولة المفاوضات، أدانت عمليا الهجوم الإرهابي لنظام زيلينسكي على "الكرملين".. وتابع قائلا "إن هناك العديد ممن يخشون الحديث علنا عن موقف متناقض مع المواقف الغربية، ولكن في الاتصالات غير العلنية يشيرون إلى أنهم شعروا بالصدمة إزاء جريمة كييف غير المسؤولة والخطيرة هذه".