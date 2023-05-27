مصر تتزعم إنشاء اتحاد أفروأسيوى لكرة القدم لقصار القامة

دعت البعثة المصرية المشاركة فى بالبطولة الأفروآسيوية والتى تقام فعالياتها حاليا بالمغرب إلى اجتماع مع رؤساء البعثات المشاركة لمناقشة اقتراح الجانب المصرى بتأسيس الاتحاد الأفروآسيوية آسيوى لكرة القدم لقصار القامه ( الأقزام ) وقد حضر الاجتماع رؤساء البعثات والأجهزة الفنية والإدارية من دول مصر والمغرب والأردن والعراق وفلسطين وتم دعوة عدد من الدول الأفريقية.

كما تم مناقشة المشاركة في البطولات الدولية حسب البرامج المعمول بها.

وأشاد الحاضرون بدور مصر في التجربة البارالمبية المصرية وتم اتخاذ قرار من باقى المنتخبات لانضمام اللجان الخاصة بألعاب قصار القامه إلى اللجان البارالمبية الوطنية في كل دولة على أن يكون هناك اجتماع للقادة العرب في اللجنة البارالمبية المصرية بعد شهر للاتفاق على الاستراتيجية التي تحدد مستقبل منتخبات كرة القدم في أفريقيا وآسيا وقدم الكابتن علي شعبان رئيس البعثة المصرية الشكر لجميع المنتخبات المشاركة ودعوتهم الي مصر لاستكمال المشروع العربي والافريقي تحت شعار نبض واحد من القاهرة.

ومن ناحية أخرى أجرى الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه البارالمبية المصرية اتصالا عبر الفيديو كونفراس مع البعثة أشاد من خلاله بالمستوى الذى ظهر عليه المنتخب فى المباريات وحثهم على استكمال تلك الانتصارات والحصول على كأس البطولة الأفروآسيوية خاصة وأن المنتخب المصرى متصدر جدول البطولة ويتبقى له مباراتين أمام الأردن اليوم والنهائى مع المغرب غدا الأحد لتحديد بطل الافروآسيوية

وكان المنتخب المصرى قد فاز أمس على العراق 5 / 1 بعد انسحاب المنتخب العراقى فى الشوط الاول.

وفى لفته طيبه وقف المنتخب المصرى فى ممر شرفة تقديرا للاعبي المنتخب العراقي بعد انسحابهم.