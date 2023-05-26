رئيس موزمبيق السابق يشيد بجمال شرم الشيخ

أعرب رئيس موزمبيق السابق "جواكيم البرتو شيسانو" عن سعادته البالغة بزيارته لمدينة شرم الشيخ، والتي رافقه خلالها اللواء خالد متولي مستشار محافظ جنوب سيناء للعلاقات الدولية.
تأتي زيارة رئيس موزمبيق السابق للمقاصد السياحية بالمدينة على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية المنعقد في شرم الشيخ خلال الفترة من ٢٢ لـ ٢٦ مايو الجاري.
شملت جولة رئيس موزمبيق السابق زيارة متحف شرم الشيخ وكاتدرائية السمائيين ومسجد الصحابة بالسوق القديمة، واختتمت برحلة بحرية وغداء على ظهر مركب سياحي.
وأشاد رئيس موزمبيق السابق بما تشهد المدينة من تطور خلال السنوات الماضية، وقدم الشكر للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لدعوته للزيارة.