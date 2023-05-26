تعرف على موعد الإعلان عن قائمة المنتخب الأول لمعسكر يونيو

قرر البرتغالي روي فيتوريا ، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الاعلان عن قائمة المنتخب لمعسكر يونيو المقبل الذي يخوض الفراعنة خلاله مباراة غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات الافريقية المؤهلة لبطولة الامم الافريقية بكوت ديفوار يوم 7 يونيو المقبل.

ومن المنتظر أن تشهد القائمة الخاصة بالفراعنة عدد كبير من الوجوه الجديدة بسبب ازمة لاعبو الاهلي واصابة عدد من اللاعبين المحترفين.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مباراة ودية يوم ١٨ يونيو من شهر يونيو المقبل أمام منتخب جنوب السودان .

وتقرر إقامة ودية منتخب مصر مع جنوب السودان باستاد القاهرة في تمام الثامنة مساءً.