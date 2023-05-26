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الجمعة 26 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الخارجية العراقية تطالب سويسرا بكشف هوية المعتدين على سفارة العراق في بيرن

الخارجية العراقية
الخارجية العراقية
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أدانت وزارة الخارجية العراقية اليوم الجمعة، الاعتداء على مبنى سفارة العراق في بيرن، فيما دعت الجانب السويسري لإتخاذ الإجراءات التحقيقية اللازمة للكشف عن هوية الفاعلين.

وقال بيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "وزارة الخارجية تعرب عن إدانتها واستنكارها للإعتداء غير المسبوق، الذي تعرض له مبنى السفارة في بيرن من قبل مجهولين تمكنوا من اقتحام المبنى بشكل عدائي، ما تسبب بإلحاق الرعب بين صفوف موظفي السفارة والمواطنين الذين كانوا يتواجدون داخل المبنى لأغراض متابعة شئونهم القنصلية"، داعية الجانب السويسري لإتخاذ الإجراءات التحقيقية اللازمة، للكشف عن هوية الفاعلين وتوضيح ملابسات هذا العمل.

وأكد البيان على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والإلتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لاسيما اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية.

وأعربت الوزارة عن شكرها للسلطات السويسرية لتدخلها الفوري وإسراعها بإحتواء الموقف وإعادة الأمن والإستقرار في البعثة العراقية ومحيطها.

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