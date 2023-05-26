العراق يستنكر الاعتداء على سفارته في سويسرا

أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، عن إدانتها للاعتداء الذي تعرض له مبنى سفارة العراق في العاصمة الإدارية لسويسرا، بيرن.

وذكرت الخارجية - في بيان نقلته وكالة أنباء العراق "واع" - "نعرب عن إدانتنا واستنكارنا للاعتداء غير المسبوق، الذي تعرض له مبنى سفارة جمهورية العراق في بيرن من مجهولين تمكنوا من اقتحام المبنى بشكل عدائي، ما تسبب بإلحاق الرعب بين صفوف موظفي السفارة والمواطنين الذين كانوا يتواجدون داخل المبنى لأغراض متابعة شؤونهم القنصلية".

وأضافت الخارجية: "نجدد إدانتنا لهذا الفعل ولكافة أشكال العنف والتخريب التي تطال البعثات الدبلوماسية، لا سيما تلك التي تستهدف أمنها وحرمتها، وندعو الجانب السويسري الصديق لاتخاذ الإجراءات التحقيقية اللازمة، للكشف عن هوية الفاعلين وتوضيح ملابسات هذا العمل".

وأكدت الوزارة ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لا سيما اتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية، موجهة الشكر للسلطات السويسرية على "تدخلها الفوري وإسراعها باحتواء الموقف وإعادة الأمن والاستقرار في البعثة العراقية ومحيطها".

من جانبها، دعت السلطات السويسرية لاتخاذ الإجراءات التحقيقية اللازمة للكشف عن هُويةِ الفاعلين.