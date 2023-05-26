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الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. القصة الكاملة لافتتاح مسجد "شنودة" في البحيرة

مسجد شنودة في البحيرة
مسجد شنودة في البحيرة
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حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب افتتاح مسجد شنودة في محافظة البحيرة.

وبالبحث تبين أن المسجد يتواجد في عزبة شنودة التابعة لقرية نديبة بمحافظة البحيرة، وتم افتتاحه في إطار خطة التوسع فى البناء والتشييد وعمارة المساجد والذى تتولى القيام به وزارة الاوقاف لنشر صحيح الدين وتخليصه من الفتنة والتطرف والإرهاب.

المسجد مقام على مساحة 150 متر تقريبًا وبتكلفة إجمالية بلغت حوالي مليون و200 ألف جنيه تقريبًا بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف

 من ناحيته أشاد محمد كجك - رئيس مركز ومدينة دمنهور بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بقرى مركز دمنهور وذلك إدراكا  لدور المساجد فى نشر صحيح الدين والخدمات المقدمة، ومواجهه الشائعات وقام سيادته بمتابعة انشاء هذه المساجد بمختلف القرى.

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مسجد شنودة محافظة البحيرة