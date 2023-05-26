الخارجية الروسية تحتج ردا على تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان صدر اليوم الجمعة -وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية: لقد "تم استدعاء كبار الدبلوماسيين في البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية في 26 مايو. واحتج الدبلوماسيون الروس بشدة على التصريحات غير المقبولة لمستشار الأمن القومي الرئاسي الأمريكي جيك سوليفان، الذي وافق بالفعل على الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية بما في ذلك جمهورية القرم ومنطقة بيلجورود".

ولفتت الوزارة إلى أن تأكيدات المسؤولين الأمريكيين بأن واشنطن لا تشجع هجمات كييف على الأراضي الروسية هي نفاق وخطأ "في ظل الأدلة المادية المباشرة على استخدام أسلحة ومعدات قدمها البنتاجون الأمريكي للجيش الأوكراني للتحضير والتنفيذ للأعمال الإرهابية".

وأشار الدبلوماسيون الروس أيضًا إلى أن الأعمال العدائية الأمريكية دفعت العلاقات مع روسيا إلى حافة أزمة خطيرة قد تكون لها عواقب لا يمكن التنبؤ بها.

وخلصت الوزارة إلى أن "الوقت قد حان لتعلم واشنطن أن أي شكل من أشكال العدوان على روسيا سيرد عليه دائما بأقوى رد ممكن".