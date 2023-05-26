شاب يقتل شقيق خطيبته شنقا أثناء دفاعه عن أخته بروض الفرج

شهدت منطقة روض الفرج بالقاهرة واقعة مأساوية عندما أقدم شاب على قتل شقيق خطيبته شنقا أثناء دفاعه عن شقيقته.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وعلى الفور انتقلت أجهزة الامن وعثر على جثة شاب وحول رقبته أثار شنق.

وبعمل التحريات، تبين على نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وخطيب شقيقته بسبب دفاع الضحية عن شقيقته قام على اثرها المتهم بخنق المجنى عليه وشنقه حتى لفظ انفاسه الأخيرة ، وتم نقل الجثة الى المشرحة، وجارى عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها.