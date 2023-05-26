نص برقية وزراء العمل وأصحاب الأعمال والعمال العرب إلى الرئيس السيسي

بعث وزراء العمل وأصحاب الأعمال والعمال العرب إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببرقية لرعايته الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي، وألقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة كلمة في جلستها الافتتاحية نيابة عن الرئيس السيسي، أكد خلالها على أن مصر داعمة ومساندة لكل عمل عربي مشترك ..

وإلى نص البرقية التي ألقاها المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري ،باسم أطراف الانتاج الثلاثة العرب ،في الجلسة الختامية أمس الخميس ..

"فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة إختتام أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمؤتمر العمل العربي، التي عقدت في مصر المحروسة، خلال الفترة من 22 – 25 مايو 2022، بمشاركة وزراء العمل ، ومنظمات أصحاب الاعمال، ورؤساء وأعضاء الإتحادات والنقابات العمالية في الدول العربية، إلى جانب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلى المنظمات العربية، والإقليمية، والدولية، ذات الصلة، يُشرفنا أن نرفع لفخامتكم باسم الوفود المشاركة، أسمى عبارات الشكر والتقدير لتفضلكم بالرعاية الكريمة لأعمال مؤتمرنا، وتكليفكم لمعالي السيد /حسن شحاتة وزير القوى العاملة لإلقاء كلمة فخامتكم ،في افتتاح أعمال المؤتمر ، ولدعم وتعزيز التضامن والعمل العربى المشترك، ومشاعركم النبيلة على تعزيز التضامن العربي المشترك...

ونسأل الله العلى القدير ان يحفظ مصر العروبة، وأن يديم عليها عليها نعمة الأمن والأمان والإستقرار، وأن يسدد الله خطاكم في مسيرة التنمية والنهضة الحضارية الشاملة لما فيه المزيد من التقدم والرخاء لشعب مصر".