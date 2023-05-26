يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار.. مقتل «تايسون» على يد مسجل خطر بعين شمس

«ده طفل صغير».. المتهم قتل المجنى عليه بعد محاولته فض شجار الأطفال

والدة المجنى عليه: «ابنى راح منى غدر فى غمضة عين.. وفرحه كان بعد 3 شهور»



«خناقة عيال»، عقار يكتسى بالحزن، وآثار دماء على الأرض، والجدران أغرقتها دموع الحزن، رائحة الموت تخيم على المكان، وأصوات الصراخ والعويل تملأ المنطقة، فالحدث جلل، مات الشاب «تايسون» غدرا على يد «عشرى» وأصدقائه بعدة طعنات متفرقة بالجسد بسبب خلافات على لهو الأطفال بالشارع، فى واقعة مأساوية أصبحت حديث أهالى منطقة عين شمس بالقاهرة.

انتقل محرر «البوابة» إلى مسكن الضحية لكشف تفاصيل تلك الجريمة البشعة، التى أصبحت حديث رواد موقع التواصل الاجتماعى.

« والدة المجنى عليه: «ابنى راح منى غدر فى غمضة عين.. وفرحه كان بعد 3 شهور» وعايزه حقه يرجع».. بتلك الكلمات بدأت والدة الضحية حديثها، حيث أكدت أن نجلها كان يعمل سائق ميكروباص، وكان لديهم ضيوف بالمنزل، ولديهم أحد الأطفال وأثناء لهوه بالشارع حدث بينه وبين أحد الأشخاص مشادات كلامية تطورت إلى قيام والد المتهم ويدعى «عشرى» بالتوجه إلى المنزل المقيم به الطفل الضيف وتعدى عليه بألفاظ خارجة.

وأوضحت، أنه فور عودة الضحية «تايسون» من عمله وجد حالة من الفوضى تعم الشارع الخاص بالمنزل القاطن به، وعقب ذلك تبين له بأن المشاجرة بين طفل الضيف الذى يقطن لديهم، وأحد الأشخاص بالشارع ويدعى «عشرى»، وحاول الضحية «تايسون» تهدئة الموقف وفض الشجار القائم ولكن المتهم كان يريد النيل من الطفل.

وأشارت والدة الضحية، إلى أن نجلها كان يردد للمتهم: «ده طفل صغير وميعرفش حاجة»، ولكنه رفض وحاول الانتقام منه، وعقب تدخل الضحية لفض تلك المشاجرة باغته المتهم بمعاونة أحد أصدقائه بعدة طعنات بالقدم اليسرى واليدين فسقط مغشيا عليه غارقا فى دمائه بالشارع.

وأوضحت والدة الضحية، أنه لم يتدخل أهالى المنطقة فور سقوط نجلها لمحاولة إنقاذه وتقديم المساعدة له، ولكن اكتفى الجميع بالمشاهدة، متابعة: «قمت على الفور بوضعه داخل توك توك رفقة شقيقى وتوجهت به إلى المستشفى، وكان يردد الشهادة أثناء إسعافه، ولكنه لقى مصرعه داخل غرفة العمليات».

وأكدت والدة الضحية، أن نجلها كان ينوى عقد حفل زفافه بعد 3 أشهر، ولكن المتهم حرمهم من الفرحة، كما حرمها من نجلها الذى كان ينفق على المنزل، ويساعد والده فى مصاريف العلاج.

وقال والد الضحية، إن نجله محمد الشهير بـ«تايسون» لُقب بذلك اللقب بسبب حب أهالى المنطقة له فجميع أهالى المنطقة يشهدون له بحسن الخلق وعدم افتعال المشاكل مع أحد منذ أن قدمنا إلى المنطقة، مطالبة بسرعة القصاص العادل وسرعة محاكمة المتهم.

وكان اصطحب فريق من نيابة شرق القاهرة المتهم بقتل شاب طعنا بالسكين، أثناء مشاجرة بينهما بسبب معاتبته على سب طفل فى منطقة عين شمس إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية.

وقرر قاضى المعارضات بتجديد حبس عاطل لاتهامه بإنهاء حياة شاب طعنا بالسكين خلال معاتبته على سب طفل فى منطقة عين شمس 15 يوما على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم مصابا بجروح متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بمنطقة سكنه وتوفى لاحقا متأثرا بإصابته.

وبالانتقال وسؤال والدته، مقيمة بذات العنوان قررت بحدوث مشادة كلامية بين نجلها وآخر لدى معاتبة نجلها له لتعديه بالسب على أحد أقاربه طفل بالمنطقة محل سكنهما، حيث تطورت لتعديه على نجلها بالضرب باستخدام سلاح أبيض «مطواة» نتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.