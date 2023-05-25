اختلال عجلة القيادة وراء مصرع وإصابة 5 أشخاص على دائري الجيزة

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة في واقعة مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث إنقلاب سيارة ملاكي أعلي الطريق الدائري نزلة صفط اللبن بدائرة القسم، أن اختلال عجلة القيادة نتيجة انفجار أحد الإطارات كانت سبب وقوع الحادث.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين أعلي الطريق الدائري نزلة صفط اللبن بدائرة القسم

بالإنتقال والفحـــص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي أختلت عجلة القيادة بيد السائق نتيجة انفجار أحد الإطارات مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث مصرع أحد الأشخاص وإصابة 4 آخرين جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.