الكرملين: الغرب يدعم الإرهاب بدعمه لكييف

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى تدعم الإرهاب بشكل أساسي من خلال دعم كييف.

وأشار بيسكوف - في مقابلة تلفزيونية نقلت عنها وكالة "تاس" الروسية - إلى أنه "يصادف أنه من خلال دعم كييف فإن واشنطن ولندن وباريس وبرلين وغيرها من عواصم الغرب الجماعي تدعم الممارسات الإرهابية سواء بحكم الأمر الواقع أو بحكم القانون".

وأضاف أن المديرية الرئيسية للاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية متورطة في أنشطة إرهابية، مثلها مثل كييف بأكملها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين، على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.