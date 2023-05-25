مكين يشهد فعاليات اليوم العالمى لنظافة الأيدى والمؤتمر السنوي الخامس لـ"حميات المنصورة"

اختتمت إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بالدقهلية فعاليات المشاركة في اليوم العالمي لنظافة الأيدي تحت شعار "انقذوا الأرواح نظفوا ايديكم " وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وبتكليفات من الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة برفع كفاءة الكوادر الطبية.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة والدكتور مجدي ابو العلا ممثل الادارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة بقاعة التدريب بمستشفى رمد المنصورة.

شهد اليوم عرض فيديوهات توعوية عن اهمية نظافة الايدي وانشطة أقسام مكافحة العدوى بالمستشفيات على مدار الشهر تزامنا مع الاحتفالية.

وقام الدكتور هاني حمدي مدير ادارة مكافحة العدوى بالدقهلية بإهداء درع الادارة للدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة عرفانا وتقديرا لدعمه المتواصل لادارة مكافحة العدوى

من جانبه أهدى مكين درعي تكريم لكل من الدكتورة سالي محيي الدين مدير الادارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة والدكتور مجدي ابو العلا مشرف الدقهلية بالادارة العامة والذي تسلمه نيابة عن مدير الادارة العامة.

كما تم تكريم المستشفيات صاحبة الخمس مراكز الاولى في المسابقة التي اجرتها ادارة مكافحة العدوى بالدقهلية بين المستشفيات فيما يخص نظافة الأيدي.

واستكملت الفعاليات بجلسة علمية وورشة عمل تضمنت ثلاث محاضرات لمدير ادارة مكافحة العدوى وكل من رؤساء اقسام مكافحة العدوى بمستشفى جمصة وادارة دكرنس.

وقد اشاد مكين بالجهود التي تبذلها ادارة مكافحة العدوى بالمديرية وفرق مكافحة العدوى بالمستشفيات والادارات الصحية والتي ادت إلى ان تكون الدقهلية واحدة من المراكز الاولى على مستوى الجمهورية في تطبيق برنامج مكافحة العدوى.

وفى سياق متصل شهد الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة يرافقه النائب وحيد فودة عضو مجلس النواب اليوم فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لمستشفى حميات المنصورة والذى جاء بعنوان "الأعلام الحمراء فى أمراض الحميات "

فيما افتتحت فعاليات المؤتمر بكلمة الدكتور محمد الرفاعي مدير المستشفى استعرض التطورات والانجازات التي حدثت خلال العامين الماضيين على صعيد العناية ،الغسيل الكلوي ،الإيدز والتليمدسين.

كما شارك بالمؤتمر كل من الدكتور أحمد مهدي مدير عام الإدارة العامة للحميات بوزارة الصحة، الدكتور اسامه الشحات نقيب الأطباء، الدكتورة سلوي مجاهد مدير إدارة الحميات بالمديرية ولفيف من أساتذة الطب في مجال الحميات والأطفال والعناية المركزة والأعصاب والجلدية.

IMG-20230525-WA0196

IMG-20230525-WA0190

IMG-20230525-WA0192

IMG-20230525-WA0213

IMG-20230525-WA0209

IMG-20230525-WA0211

IMG-20230525-WA0212

IMG-20230525-WA0206

IMG-20230525-WA0208

IMG-20230525-WA0202

IMG-20230525-WA0204

IMG-20230525-WA0198

IMG-20230525-WA0200

IMG-20230525-WA0194

IMG-20230525-WA0191

IMG-20230525-WA0214

IMG-20230525-WA0210

IMG-20230525-WA0205

IMG-20230525-WA0207

IMG-20230525-WA0201

IMG-20230525-WA0203

IMG-20230525-WA0197

IMG-20230525-WA0199

IMG-20230525-WA0193