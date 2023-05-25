صراع الدوري الألماني حتى آخر نفس.. القتال مستمر للجولة الأخيرة على جميع المقاعد.. بايرن ميونخ قد يخرج خاوي الوفاض.. بوروسيا دورتموند يعيد أمجاد عقد من الزمن.. ومعارك على الهبوط والتأهل الأوروبي

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، الجولة 34 والأخيرة من بطولة الدوري الألماني في الموسم الجاري 2022-2023، لما يحمله يوم السبت المقبل، من إثارة ومتعة كروية كبيرة لأكثر من سبب، أهمهم هو تحديد هوية بطل لقب البوندسليجا في نسختها الـ60.

احتدم الصراع على لقب الدوري الألماني هذا الموسم حتى الجولة الأخيرة بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، الذي بدوره يهيمن على البطولة منذ سبعينات القرن العشرين، حيث توج باللقب 31 مرة، منهم 10 مرات متتالية بين موسمي (2012-2013) و(2021-2022).

مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج

منح فريق لايبزيج، هدية ثمينة لنظيره بوروسيا دورتموند، يوم السبت الماضي، عندما فاز على البايرن بثلاثية مقابل هدف في الجولة 33 من الدوري الألماني، مقدمًا الصدارة على طبق من فضة لأسود الفيستفاليا، بعد فوزهم على أوجسبورج بثلاثية نظيفة في نفس الجولة، ليتربع دورتموند على قمة الترتيب بفارق نقطة وحيدة عن العملاق البافاري، مع تبقي جولة واحدة، حيث يكفي بوروسيا دورتموند الفوز ليتوج بطلًا للبوندسليجا، بينما ينتظر البايرن تعثر غريمه التقليدي ليحقق اللقب الحادي عشر على التوالي.

مواجهات الجولة الأخيرة

يبدو أن محبي الكرة العالمية في كل مكان، تشهد موسمًا تاريخيًا للدوري الألماني، حيث تحدد الجولة الأخيرة من الموسم الحالي، الكثير، منها المقاعد المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، والتصفيات المؤهلة لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، والمقعدين المتبقيين للهبوط للدرجة الأدنى، لذا نستعرض مواجهات الجولة 34 والأخيرة بالبوندسليجا، في السطور التالية.

كولن x بايرن ميونخ

بوروسيا دورتموند x ماينز

لايبزيج x شالكه

يونيون برلين x فيردر بريمن

بوروسيا مونشنجلادباخ x أوجسبورج

آينتراخت فرانكفورت x فرايبورج

بوخوم x باير ليفركوزن

فولفسبورج x هيرتا برلين

شتوتجارت x هوفنهايم

وتقام مواجهات هذه الجولة، يوم السبت 27 مايو 2023، وتنطلق جميع المباريات في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وتقام اللقاءات على ملاعب الفرق المذكورة أولًا.

البوندسليجا

ترتيب الدوري الألماني قبل الجولة الأخيرة

1- بوروسيا دورتموند 70 نقطة

2- بايرن ميونخ 68 نقطة

3- لايبزيج 63 نقطة

4- يونيون برلين 59 نقطة

5- فرايبورج 59 نقطة

6- باير ليفركوزن 50 نقطة

7- فولفسبورج 49 نقطة

8- آينتراخت فرانكفورت 47 نقطة

9- ماينز 45 نقطة

10- كولن 42 نقطة

11- بوروسيا مونشنجلادباخ 40 نقطة

12- فيردر بريمن 36 نقطة

13- هوفنهايم 35 نقطة

14- أوجسبورج 34 نقطة

15- شتوتجارت 32 نقطة

16- بوخوم 32 نقطة

17- شالكه 31 نقطة

18- هيرتا برلين 26 نقطة.

بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند

صراع على اللقب

وتُحدد المواجهتان كولن ضد بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند ضد ماينز، بطل الدوري الألماني هذا الموسم، حيث يكفي دورتموند الفوز على ماينز ليصل إلى النقطة 73 ويتوج باللقب، حيث في حالة فوز بايرن ميونخ على كولن يصل إلى النقطة 71، مما يجعله وصيفًا بالموسم الحالي، ويخرج منه خاوي الوفاض، حيث فشل في تحقيق كأس ألمانيا بعد خروجه من ربع النهائي أمام فرايبورج بالهزيمة 2-1، كما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا بالخسارة من مانشستر سيتي الإنجليزي في الدور ربع النهائي أيضًا بنتيجة 4-1.

ويأمل بوروسيا دورتموند، لاستعادة أمجاده منذ غياب دام لأكثر من عقد من الزمن، حينما توج أسود الفيستفاليا بآخر لقب في موسم 2011-2012، الذي تلاه هيمنة البايرن على البطولة حتى الآن.

بايرن ميونخ

التأهل الأوروبي

وحسم بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ ولايبزيج، تأهلهم إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وتبقى مقعد وحيد لم يتحدد حتى الآن وحائر بين يونيون برلين وفرايبورج.

بوروسيا دورتموند

لذا ستكون مواجهتي يونيون برلين ضد فيردر بريمن، وآينتراخت فرانكفورت ضد فرايبورج على صفيح ساخن، حيث يتساوى يونين برلين وفرايبورج في عدد النقاط (59)، ويحتلان المركزين الرابع والخامس، ولكن في حالة فوزهما يتأهل الأول بفارق الأهداف، ويخطف البطاقة الرابعة لدوري أبطال أوروبا في حالة فوزه على فيردر بريمن.

وتعد المواجهة الثانية صعبة للغاية بالنسبة إلى فرايبورج، الذي يطمح في المشاركة في التشامبيونزليج، لما تحمله المباراة من أهمية كبيرة للطرف الثاني آينتراخت فرانكفورت، الذي يتطلع إلى مركز مؤهل لتصفيات دوري المؤتمر الأوروبي.

على الجانب الآخر، يحل باير ليفركوزن ضيفًا على نظيره بوخوم، في مباراة يسعى خلالها الأول للفوز من أجل حجز مقعد مؤهل لبطولة الدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر الأوروبي، لكنه يصطدم بطموحات بوخوم، الذي يهدف النجاة من من الهبوط، ويتحقق ذلك في في حالة فوزه بالثلاث نقاط مع انتظار نتائج المنافسين.

عمر مرموش

وهو نفس الحال، عندما يستضيف فولفسبورج، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش، في آخر مبارياته بالموسم قبل انتقاله إلى آينتراخت فرانكفورت، نظيره هيرتا برلين، الذي هبط رسميًا إلى الدرجة الثانية بعد احتلاله المركز الثامن عشر والأخير بـ26 نقطة، لكن رفاق مرموش يتطلعون إلى مركز مؤهل للدوري الأوروبي أو دوري المؤتمر في رحلة الصراع مع يونيون برلين، فرايبورج، باير ليفركوزن، وفرانكفورت.

هيرتا برلين

معارك الهبوط

وبالرغم من تحديد أول الهابطين للدرجة الأدنى، وهو هيرتا برلين، إلا أن لم يتحدد الطرف الثاني، ولم يتحدد أيضًا الطرف الثالث الذي يخوض مباراة فاصلة على الهبوط، ولكن في الجولة الأخيرة تواجه الفرق المتنافسة على الهبوط، معارك قوية حيث يحل أوجسبورج ضيفًا على بوروسيا مونشنجلادباخ، وشالكه على لايبزيج، كما توجد مواجهة قوية بين فريقين يصارعان بعضهما على الهروب من دائرة الهبوط، هما، شتوتجارت وهوفنهايم، ليشتد التنافس بين هوفنهايم، أوجسبورج، شتوتجارت، بوخوم، وشالكه على من يهبط لقاع البوندسليجا، وهو ما تحدده الجولة الأخيرة من الدوري الألماني موسم 2022-2023.