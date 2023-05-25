روسيا تستدعي سفراء ألمانيا والدنمارك والسويد بشأن تحقيقات السيل الشمالي

استدعت الخارجية الروسية سفراء ألمانيا والدنمارك والسويد احتجاجا بشأن التحقيق في التفجيرات الإرهابية التي طالت أنابيب "السيل الشمالي".

وقالت الخارجية الروسية، في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، "إنه تم استدعاء سفراء ألمانيا والدنمارك والسويد إلى وزارة الخارجية الروسية، لتقديم احتجاج شديد اللهجة بسبب الغياب الكامل لنتائج التحقيقات التي يُزعم أن سلطات هذه البلدان نفذتها بخصوص التفجيرات التي طالت أنابيب السيل الشمالي في سبتمبر 2022، وعدم قدرتها على ضمان شفافية إجراءات التحقيق".

وأكدت الخارجية أن "ذلك يعتبر تهربا غير مقبول من قبل سلطات ألمانيا والدنمارك والسويد من التفاعل مع الجانب الروسي بخصوص ذلك، وعدم الرد على رسالة رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين التي بعثها إلى رؤساء حكومات هذه الدول بضرورة إجراء تحقيق شامل ومفتوح بمشاركة ممثلين عن السلطات الروسية وشركة غازبروم، متجاهلين أيضا مذكرات السفارات الروسية بهذا الشأن".

وشددت الوزارة على أن "الدول المذكورة تثبت عدم اهتمامها بإثبات الملابسات الحقيقية لهذا التفجير، بل على العكس فإنها من خلال أفعالها تطيل الوقت وتحاول إخفاء آثار الجناة الحقيقيين للجريمة التي نعرف الدول المتورطة فيها، لافتة إلى أن السلطات الروسية ستواصل الضغط على سلطات ألمانيا والدنمارك والسويد لإجراء تحقيق شامل وموضوعي في التفجير الذي طال خط أنابيب الغاز السيل الشمالي 1 و2 وبمشاركة روسيا في التحقيق.