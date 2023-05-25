الرئيس العراقي: نعمل بشكل جاد في مجال الاستثمار في ضوء الاستقرار الأمني

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، أن الحكومة لديها برنامج طموح يتضمن تدعيم الأمن والاستقرار، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ودعم وتشجيع الاستثمار.

وقال رشيد - خلال استقباله اليوم وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي والوفد المرافق له، وفقًا لقناة السومرية نيوز -: "إن الوضع في العراق والاستقرار الأمني الذي تشهده بغداد وبقية المدن الأخرى يعد مناخا ملائما للاستثمار الخارجي"، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها برنامج طموح يتضمن تدعيم الأمن والاستقرار، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأضاف أن هناك جهودًا كبيرة تبذل حاليًا لإقرار الموازنة قريبًا وهذا سيشجع الفرص الاستثمارية في البلاد، معربًا عن أمله بتواجد الشركات التشيكية والاستثمار في العديد من المشاريع الاستراتيجية المهمة، وتعاونها مع الشركات العراقية في هذا الشأن.

وشدد الرئيس على أن الحكومة العراقية جادة في الانفتاح في مجال الاستثمار وتسهيل إجراءات دخول الشركات العالمية للبلاد وتشجيعها على الاستثمار في ضوء الاستقرار الأمني في المحافظات والمدن العراقية، منوهًا بأن العراق لديه علاقات جيدة ومنفتح على دول العالم والمنطقة وبما يخدم المصالح المشتركة.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية التشيكي عن ترحيب بلاده بالتطورات التي يشهدها العراق، ومبديا استعداد الشركات التشيكية للاستثمار في العراق.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات وخصوصًا التجارية والاقتصادية والصناعية وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين.