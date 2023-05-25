كارمن سليمان تزين التايمز سكوير في نيويورك

عبرت الفنانة كارمن سليمان عن سعادتها بوجودها على بوستر بالتايمز سكوير في نيويورك.

وشاركت “كارمن” صورا جديدة لها على الملصق الدعائي في نيويورك عبر حسابها على تطبيق "انستجرام" بالتعاون مع تطبيق الأغاني "سبوتفاي".

يذكر أن كارمن طرحت مؤخرا أغنية "يا جمالك" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، مكس وماستر ماهر صلاح، ومن إنتاج سي إس ميوزك مصطفى جاد.

وتقول كلماتها:" في عنيا يا حبيبي.. إنت احلي من الناس جميعهم

حضورك، ظهورك، ونورك.. كل الصفات الجميلة جامعهم

يا جمالك يا جمالك..

مالهم اللي لاموني ومالك

يا جمالك يا جمالك..

بالي راق لما انا شغلت بالك

و إللي عايز هنايا يسيبني..

في حضنك يسيبني..

غرامك عاجبني

يا جمالك يا جمالك..

مالهم اللي لاموني ومالك

بس اشوفك تغيرلي حالي

دنيتي تحلها وتحليهالي

قمري إنت يا ونس الليالي

يا جمالك يا جمالك

مالهم اللي لاموني ومالك

يا جمالك يا جمالك بالي راق لما انا شغلت بالك".