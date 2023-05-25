"الاستدامة في فكر الشيخ زايد" .. محاضرة للمكتبة الوطنية بالإمارات

قدم الأرشيف والمكتبة الوطنية بالامارات العربية المتحدة محاضرة بعنوان "الاستدامة في فكر الباني المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه" عرف فيها بمفهوم الاستدامة وتاريخها، وأهداف التنمية المستدامة التي تم إسقاطها على محاور عمل الحكومة ورؤيتها، وإعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عام 2023 عاماً للاستدامة، تحت شعار "اليوم للغد"، وفي مقدمة أهداف عام الاستدامة تسليط الضوء على تراث دولة الإمارات العربية المتحدة الغني في مجال الممارسات المستدامة من إرث زايد.

ومن هذا المنطلق جاءت المحاضرة لتسلط الضوء على الممارسات المستدامة منذ عهد المؤسس والباني الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان؛ وقدمت مفاهيم للاستدامة بأنواعها: الاقتصادية والثقافية، والاجتماعية والبيئية، ومفهوم الاستدامة في كل نوع وكيف جسّد الشيخ زايد هذا المفهوم منذ كان ممثلاً للحاكم في العين، وحين صار حاكماً لإمارة أبوظبي عام1966، ثم رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة 1971.

وركزت الدكتورة حسنية العلي مستشار البرامج التعليمية في الأرشيف والمكتبة الوطنية في محاضرتها على أن إلى أن قيام الاتحاد يمثل استدامة وطن، وهو أعظم أشكال الاستدامة، وقد أراده الشيخ زايد إنجازاً وطنياً مستداماً فحدد أهدافه، واستراتيجيته وأطره السياسية الخارجية، والتحديات التي يمكن أن تواجهه.

وأيدت المحاضرة ما أوردته من معلومات بأقواله في الاستدامة بأنواعها، واختتمت ذلك بقول الشيخ زايد: "الزمان يتغير ومعه الدولة والظروف المحيطة بها... إنما الرجال هم أدارة التغيير، التغيير الذي أحدثناه أننا أوصلنا الجميع إلى الإيمان بالاتحاد والتضامن... وأدركنا أن التيارات التي تحيط بنا هي التي توجب هذا التغيير والتي يجب أن تخرج الاتحاد إلى دولة قوية حديثة تقف في وجه المتغيرات في المنطقة".

للأرشيف والمكتبة الوطنية موسم ثقافي يحفل بالندوات والمحاضرات الوطنية، كما أن لديه باقة من المحاضرات الوطنية التي يقدمها للمستفيدين بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية وفي المحافل والأوساط الثقافية.