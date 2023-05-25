عميد كلية الدراسات الإفريقية: إفريقيا لديها إمكانيات وثروات لا تضاهيها قارة أخرى

قال الدكتور عطية محمود الطنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، إن القار الإفريقية هي القارة الضحية منذ زمن، استنزفها الاستعمار بلا هوادة وبلا رحمة، واستنزف ثرواتها.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة القاهرة الاخبارية، أنه بعد الاستعمار جاءت قضية التغيرات المناخية، التي تسببت فيها أيضا الدول الغربية، وتأثرت بها القارة الإفريقية أشد تأثر، والحقيقة أن إفريقيا قارة متأثرة وليست متسببة في الظاهرة.

ولفت إلى أن قارة إفريقيا هي دائما ضحية العالم الأول أو "العالم الغني"، وأي مشكلة أو أي ظاهرة أو أي كارثة تصيب العالم تأثيرها ينعكس على القارة الإفريقية في المرتبة رقم واحد.



وذكر أن هناك مقولة للرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يكررها أن "الأفارقة إذا أرادوا أن يحلوا مشكلاتهم المختلفة فعليهم الاعتماد على الأفارقة أنفسهم"، أي أن الأفارقة هم القادرون وحدهم على حل مشكلتهم، لا ينتظرون حلا من أحد، لا من الغرب ولا من الشرق.



وأوضح أن قارة إفريقيا لديها 65% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، و30% من احتياطيات المعادن في العالم، و12% من احتياطي البترول، و8% من احتياجات الغاز، إفريقيا مليئة بالثروات والخيرات، إضافة إلى كتلة بشرية لا تضاهيها قارة في العالم.





