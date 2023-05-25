بدء تصوير فيلم الفانتازيا الكوميدي دراكو رع

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم الفانتازيا الكوميدي دراكو رع للمخرج كريم أبو زيد، عن بدء التصوير، ومن طولة النجمين الشابين خالد منصور وشادي ألفونس، وهو تجربة سينمائية جديدة تجمع أشهر مصاصين الدماء (الفامبيرز) عبر العصور بصبغة كوميدية.

تدور أحداث فيلم دراكو رع في إطار فانتازي كوميدي عن أحمس ورمزي، شقيقين من مصاصي الدماء في العصور القديمة كانوا يعيشون مع قبيلتهما قبل أن يخسروا حربًا مع البشر وتفنى سلالتهم ولا يبقى غيرهما، فيقررا الاختباء عن الأعين لآلاف السنين قبل أن تضطرهما الظروف للظهور مجددًا ما قد يدخلهم في مواجهة جديدة مع البشر.

فيلم دراكو رع من إخراج كريم أبو زيد، وإنتاج شركة نايلوود للإنتاج الفني (المنتجين محمد عبد الوهاب ومحمد زعيتر) والتي سبق لها إنتاج فيلم الرعب عمار الذي شارك في مهرجان القاهرة ويُعرض على منصتي نتفليكس وشاهد، وبطولة النجمين خالد منصور وشادي ألفونس اللذان يشاركان التأليف مع محمود الفار ومينا خُزام، ويشارك أيضًا في بطولته ملك بدوي ويارا عزمي وفارس حداد وفراس سعيد ومروان يونس وإيهاب أيوب وإسماعيل فرغلي.

كريم أبو زيد هو منتج ومخرج مصري، بدأ مشواره بالعمل في مجال الإعلانات وشارك في إنتاج عدة أعمال تلفزيونية، وفي 2022 أخرج فيلمه الروائي الطويل 11:11 من بطولة النجم إياد نصار ويعرض على منصة نتفليكس وانطلق تجاريًا في 10 دول عربية.

أما خالد منصور وشادي ألفونس فقدما العديد من الأعمال التلفزيونية، واشتهرا بتقديم البرنامج الكوميدي الساخر SNL بالعربي المأخوذ عن البرنامج الأميركي الشهير Saturday Night Live، كما ظهرا في المسلسل العالمي رامي الفائز بالجولدن جلوب.