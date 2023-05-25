مانشستر يونايتد يستضيف تشيلسي في البريميرليج.. وليفربول يترقب فرصة التأهل لأبطال أوروبا

يستضيف فريق مانشستر يونايتد، مساء اليوم الخميس، نظيره تشيلسي على ملعب أولد ترافورد، في مباراة مؤجلة بينهما من الجولة 32 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2022-2023.

ويسعى مانشستر يونايتد إلى حصد نقاط المباراة الثلاثة أمام تشيلسي، من أجل حسم تأهله إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث يصارعه ليفربول على المقعد الوحيد المتبقي من المقاعد الأربعة الأولى المؤهلة لكأس ذات الأذنين.

مانشستر سيتي وأرسنال ونيوكاسل يونايتد، تأهلوا جميعًا إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، باحتلال أول ثلاث مراكز بالبريميرليج، فضلًا عن أن السيتي توج بلقب الموسم الحالي رسميًا بعد صراع قوي مع الجانرز (الوصيف)، بينما حجز الماكبايس المقعد الثالث بعد تعادله سلبيًا مع ليستر سيتي بالجولة 37 من الدوري الأقوى في العالم.

مانشستر يونايتد وتشيلسي

ويحتاج اليونايتد، نقطة واحدة؛ لضمان مقعده في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، عندما يواجه البلوز في العاشرة مساء اليوم الخميس، وذلك من مباراتين فقط، إذ يخوض آخر لقائين على أرضه أمام تشيلسي، وأمام فولهام الأحد المقبل.

واستفاد فريق الشياطين الحمر من نتائج مباريات السبت الماضي، للاقتراب أكثر من حسم أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادل ليفربول مع أستون فيلا بهدف لمثله.

وتعتبر فرصة ليفربول في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا في موسم 2023-2024 ضعيفة، لاحتياج مانشستر يونايتد لنقطة واحدة لحجز مقعد بالتشامبيونزليج، كما أن الريدز بقيادة نجمه محمد صلاح، متبقي له مباراة واحدة هذا الموسم أمام ساوثهامبتون الذي هبط رسميًا إلى التشامبيونشيب، وذلك يوم الأحد المقبل.

ويمتلك مانشستر يونايتد حاليًا 69 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويأتي ليفربول خامسًا وفي رصيده 66 نقطة، فيما يأتي تشيلسي في المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة.

محمد صلاح

ويأمل رفاق محمد صلاح، في خسارة مان يونايتد من تشيلسي اليوم، وإلحاق فولهام، الهزيمة بكتيبة المدرب الهولندي إريك تين هاج، لكي يتأهل ليفربول لدوري أبطال أوروبا واحتلال المركز الرابع بالبريميرليج، حيث يتفوق الريدز على مانشستر يونايتد في المواجهات المباشرة في حال تساوي الفريقين في عدد النقاط، إذ خسر أصدقاء الفرعون المصري بهدفين مقابل هدف في مواجهة الدور الأول، ولكن في المباراة الثانية هذا الموسم بينهما، فاز ليفربول بسباعية نظيفة، سجل خلالها محمد صلاح هدفين وصنع 2 آخرين.

كما في حالة تعادل الفريقان في عدد النقاط، يصعد ليفربول للمركز الرابع ومن ثم المشاركة بالنسخة المقبلة في دوري أبطال أوروبا؛ حيث يتحدد ترتيب المراكز عن طريق فارق الأهداف، والذي يصب حاليًا في صالح الريدز بفارق 17 هدفًا.