انطلاق فعاليات القمة المصرفية العربية بباريس

انطلقت فعاليات القمة المصرفية العربية الدولية بباريس برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انطلاق، بمشاركة أكثر 300 مشارك من 27 دولة يشكلون أكبر تجمع مصرفي عربي، لتعزيز العلاقات المصرفية والاقتصادية والتجارية بين الشعوب بحضور شخصيات رفيعة المستوى.

بدأت أعمال القمة المصرفية الأوروبية- العربية لعام 2023 صباح اليوم الخميس في فندق the peninsula برعاية الرئيس الفرنسي تحت عنوان نحو علاقات اقتصادية أوروبية – متوسطية مستدامة.

وافتتح أعمال القمة محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والهادي شايب عينو الأمن العام جمعية المصارف الفرنكوفونية والسفير كريم أملال وزير فرنسا لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​، فريد بلحاج - نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وناصر كامل - الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ​​، هيلين لوغال - المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا بهيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي.

وخلال افتتاح اعمال القمة تم تكريم رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالله الراجحي، بصفته الشخصية المصرفية العربية لعام 2023، ويعقد الاتحاد على هامش القمة المصرفية العربية الدولية، مؤتمرًا مشترك بين مركز الوساطة والتحكيم التابع لاتحاد المصارف العربية وغرفة التجارة الدولية (ICC) فى 26 مايو في باريس، في مقر غرفة التجارة الدولية الـ ICC في باريس.

وتتضمن فعاليات القمة مؤتمرا عن التحكيم الدولي بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية – باريس ، غدا الجمعة 26 مايو، في مقر الغرفة، تحت عنوان" التحكيم: عدالة حديثة تحمي الاستثمارات المصرفية والتجارية الدولية.