الحوار الوطني.. هاجر التونسي: ارتفاع كثافة الفصول يعيق التقدم بمؤشر التعليم الأساسي

شددت الدكتورة هاجر التونسي، ممثل حزب الوفد في جلسة التعليم ما قبل الجامعي بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، على ضرورة الاهتمام بترتيب مصر في اختيار الاتجاهات العالمية في التحصيل الدراسي للرياضيات والعلوم.

وأشارت التونسي خلال كلمتها إلى ترتيب مصر في الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة في العالم وتوضيح الفجوة بين الوضع الراهن ومؤشرات الأداء في استراتيجية ٢٠٢٣.

وتحدثت ممثل حزب الوفد عن إتاحة ما قبل التعليم الابتدائي، موضحة أن القيد الصافي للطلاب في العام الدراسي الحالي ٢٣.١٪، وذلك على الرغم من أن التعليم ما قبل الابتدائي كان محورا رئيسيا في اتفاقية تطوير التعليم مع البنك الدولي.

وأكدت التونسي أن ارتفاع متوسط كثافة الفصول يعيق التقدم في مؤشر التعليم الأساسي، وقصر العام الدراسي وعدد الحصص الدراسية مقارنة بدول العالم مما يؤثر على جودة نواتج التعليم، بالإضافة إلى تضخم الدرجات ومعدلات نجاح مرتفعة تصل ٱلى ٩٧٪ في الثانوي العام عام ٢٠٢١-٢٠٢٢.

وتابعت: ينبغى العمل على تمكين الطلاب من المهارات اللغوية وبناء الإطار الأوروبى الموحد لتدريس اللغات، و تنويع تصميمات بيئات التعلم لتمكين الطلاب من مهارات الرياضيات و العلوم و التكنولوجيا، لافتة إلى أن التغيرات الإيجابية التى يتمتع بها الطالب المصرثى الآن هى نتاج إطلاق الرئيس السيسي عام ٢٠١٩ عام التعليم المصري.

واختتمت قائلة: الأحلام لا تسقط بالتقادم، و كما قفزت مصر ١١ درجة فى مؤشر Global knowledge Index عام ٢٠٢١، فإن تحقيق طفرات فى التعليم هدف يمكن تحقيقه.