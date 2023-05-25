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الخميس 25 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حجز سائق ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات لدهسه شخصين بالصف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحجز سائق، ٢٤ ساعة على ذمة التحقيقات لحين ورود التحريات حول اتهامه بالاصطدام بشخصين حالة قيادته السيارة بسرعة علي طريق الجيش قبل بوابة حلوان إتجاه الصعيد بدائرة مركز شرطة الصف، الأمر الذي نتج عنه مصرع أحدهم وإصابه الأخر.

 وقد صرحت النيابة بدفن جثة المتوفي، والإستعلام عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسؤاله حول تفاصيل الحادث

وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة الصف إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصاب بطريق الجيش قبل بوابة حلوان إتجاه الصعيد بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخصين مما تسبب في مصرع أحدهما وإصابة الآخر جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي الصف المركزي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلي ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات. 

حجز سائق ٢٤ ساعة لحين ورود شخصين بالصف جنوب الجيزة حلوان صعيد بدائرة مركز شرطة الصف