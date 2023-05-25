الإحصاء: 1.73% ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال فبراير الماضي

أصدر الجهاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس ، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر فبراير2023، حيث بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 106.90 خلال شهر فبرايـر2023 (أولي) مقابل 105.08 خلال شهر يناير2023 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 1.73٪.



ولفت الجهاز إلى الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً حيث بلغ الرقم القياسي لصـناعة المنتجات الغذائية 156.86 خلال شهر فبراير2023 مقارنة بشهر يناير 2023 حيث بلغ 155.21 بنسبه ارتفاع قدرها 1.06٪ وذلك لزيادة الإنتاج لتغطيه احتياجات السوق مع دخول موسم رمضان.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 92.51 خلال شهـر فبراير2023 مقارنة بشهر يناير2023حيث بلغ 118.86 بنسـبه ارتفاع قـدرها 28.48٪ وذلك لزيادة الإنتاج لتغطيه احتياجات السوق.



وأشار الجهاز إلى الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً حيث بلغ الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 112.48 خلال شهـر فبراير2023 مقارنة بشهر يناير2023حيث بلغ 120.55 بنسبة انخفاض قدرها 6.70٪ وذلك بسبب نقص المواد الأولية لتوقف الاستيراد من الخارج.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 88.84 خلال شهـر فبراير2023 مقارنة بشهر يناير2023 حيث بلغ 92.61 بنسبـة انخفاض قدرهـا 4.07٪ وذلك بسب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للإنتاج.

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.