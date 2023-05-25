في ختام دورة بناء القدرات المؤسسية.. نائب وزير الاتصالات تزور دمياط

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، بمكتبها اليوم، الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي

حيث تناول اللقاء الذى حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و وفد الوزارة ، بحث آليات تحقيق التعاون المشترك لتعزيز الجهود المبذولة لدعم خطة التطوير المؤسسى والتحول الرقمي بما يساهم فى الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى هذا السياق، سلمت المحافظ والدكتورة غادة لبيب شهادات برنامج تنمية وبناء القدرات التخصصية لـ٢٠ متدرب من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن .

هذا وقد أشادت " محافظ دمياط " بتلك الجهود التى جاءت فى إطار خطة الشراكة بين المحافظة ووزارة الاتصالات لتحقيق رؤية الدولة المصرية نحو تحسين قدرات الجهاز الإداري مؤكدة أنه تم تنفيذ مجموعة من جهود التطوير المؤسسي الرقمى بالمحافظة؛ ففي مجال رفع كفاءة الأداء الحكومي وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بديوان عام المحافظة والجهات التابعة ومديريات الخدمات تم تنفيذ عدد من برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لـ482 من العاملين بالمحافظة والمديريات والمراكز والقرى التابعة، ومن أبرزها برامج (تنمية وتطوير القدرات الرقمية التخصصية، التحول الرقمي الأساسي والمتقدم، التحول الرقمي للقيادات التنفيذية والإشرافية، التطوير المؤسسي لإدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي والمراكز التكنولوجية ومراكز المعلومات، الإدارة الرقمية للمشروعات..)

فيما وقد وجهت " المحافظ " الشكر الى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على هذا الدعم الكبير ، معربة عن تطلعها الى إطلاق المزيد من الدورات والبرامج التدريبية لتطوير هذه المنظومة.