الحوار الوطني.. عضو مجلس الأمناء يقدم 6 مقترحات للنهوض بالتعليم

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن التعليم قضية مهمة تشغل كل بيت مصري، مطالبا بضرورة النظر فى ارتفاع كثافة الفصول بشكل كبير خاصة فى الأقاليم .

واقترح الكشكي خلال كلمته بالجلسة النقاشية الأولى للجنة التعليم بالحوار الوطني، بإعادة النظر لنسب المناطق المحرومة من التعليم.

كما اقترح زيادة المكون التكنولوجي في المدارس خاصة، أن بعض المدارس تنقصها هذا المكون، موضحا أنه بات فى غاية الأهمية، بالإضافة إلى إعادة النظر فى وضع المعلم ماليا أو من حيث الجودة.

وشدد على ضرورة إعادة العمل بالاستراتيجية التي وضعها الدكتور محمود أبو النصر وزير التعليم الأسبق، مضيفا: "قد تقصر علينا الطريق والمجهود فى كثير من المناقشات".