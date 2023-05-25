سيارة مسرعة تقتل شخص وتصيب آخر بطريق الجيش في الصف وضبط قائدها

لقي أحد الأشخاص مصرعه بينما أصيب آخر جراء اصطدام سيارة مسرعة بهما بطريق الجيش قبل بوابة حلوان إتجاه الصعيد بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة.

تلقي المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصاب بطريق الجيش قبل بوابة حلوان إتجاه الصعيد بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخصين مما تسبب في مصرع أحدهما وإصابة الآخر جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي الصف المركزي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلي ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.