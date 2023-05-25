السيسي: الدولة حريصة على تعظيم القيمة المضافة من المادة الخام بدلًا من تصديرها

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة بجانب المستثمرين في المشروعات التي يتم تنفيذها.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مصنع الكوارتز في العين السخنة، اليوم الخميس: "إحنا معاكوا عشان تشتغلوا سواء معانا أو براحتكوا زي ما انتوا عاوزين لوحدكم.. وإحنا كدولة هنسهل معاكم الأمور والإجراءات".

وأكد أن المشروعات التي تنفذها الدولة هي مشاريع استثمارية تنتج عنها عوائد مستقرة، موضحًا أن الدولة تدرس كيفية تعظيم دور الهيئة المصرية للتعدين لتكون أكثر فاعلية.

وتابع: أن الدولة حريصة على تعظيم القيمة المضافة من المادة الخام بدلًا من تصديرها، مؤكدًا أن لدينا فرصة استثمار جيدة للمستثمرين الأجانب، ونعمل على جذب القطاع الخاص، حيث إنه سيوفر لمصر عوائد ضخمة سواء مباشرة أو غير مباشرة.

وافتتح الرئيس السيسي، صباح اليوم الخميس، مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين.

وتولى تنفيذ مشروع مجمع مصانع الكوارتز، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ويستغل المشروع خامات ذات جودة عالية من جبال البحر الأحمر، حيث تصل نقاوة الكوارتز إلى 99% في منجم بمنطقة مرسى علم.

ويُصنف المشروع كالأول من نوعه في مصر والدول العربية والأفريقية، والأول عالمياً من حيث تكامل العملية الإنتاجية، وذلك بإقامة مصانع لإنتاج منتجات متنوعة من خام الكوارتز، مثل رقائق وألواح وأحجار وبودرة وغيرها.

ويهدف المشروع إلى تحقيق قفزة نوعية في قطاع التعدين، وزيادة قيمة المادة الخام المصرية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم التصدير والاستبدال التجاري.

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