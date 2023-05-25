الأمين العام لكايسيد يلتقي البطريرك بارثيلميوس

التقى الدكتور زهير الحارثي، الأمين العام لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (كايسيد)، مع البطريرك بارثيلميوس بطريرك القسطنطينية المسكوني وعضو مجلس إدارة كايسيد المطران إيمانويل أداماكيس بإسطنبول، تركيا.

وأشاد البطريرك بارثيلميوس، بجهود كايسيد في تعزيز التعايش السلمي والتعاون بين أتباع الأديان، مؤكدا أهمية الحوار لبناء السلام، كما دعا زملاء كايسيد إلى زيارة إسطنبول وأبدى استعداده للمشاركة في منتدى الحوار الذي سينظمه المركز في العام المقبل.

وأشاد الدكتور زهير الحارثي بدوره بجهود البطريركية في تعزيز الحوار وبناء جسور التفاهم وأثنى على الجهود المتفانية التي يبذلها كل من البطريرك بارثيلميوس، والمطران إيمانويل أداماكيس في دعم أنشطة المركز.





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