تصدير 44 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى أندونيسيا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 58000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 762 شاحنة و64 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 378 شاحنة و42 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 52500 طن بضائع ، 384 شاحنة و 22 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس وMINDANAO قادمة فارغة لشحن فوسفات ومغادرة ثلاث سفن وهم MERLIN على متنها 44000 طن فوسفات تصدير الي اندونيسيا ، امل والقاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 3200 طن بضائع و290 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول / سفر) للسفن الثلاث وهي ايلة ، سينا وبريدج. كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة النوي اكسبريس فارغة متجهة الي جدة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2950 راكبا بموانيها .

