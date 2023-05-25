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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس "فاجنر" الروسية: أكثر من 20 ألف جندي قُتلوا في معركة باخموت الأخيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال رئيس مجموعة "فاجنر" الروسية يفجيني بريجوجين أن قواته فقدت أكثر من 20 ألف مقاتل في المعركة الأخيرة للسيطرة على باخموت ، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية.

كما أشار مؤسس فاجنر الروسية إلى وفاة نحو 20٪ من 50 ألف سجين تم تجنيدهم من السجون الروسية للقتال في الحرب التي استمرت 15 شهرًا في المدينة الواقعة شرق أوكرانيا. 

وفي وقت سابق ، أعلنت موسكو عن خسارتها ما يزيد قليلًا عن 6 آلاف جندي في الحرب، وهو أعلى من التقدير الرسمي للخسائر السوفيتية في حرب أفغانستان بـ15 ألف جندي بين عامي 1979 و1989.

فاجنر بريجوجين أوكرانيا روسيا موسكو