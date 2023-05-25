اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن 3 قرى والجامعة بالوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد عن فصل التيار الكهربائي، صباح اليوم الخميس، عن قرى الشركة ٨، الشركة ١٧، والشركة ٥٥، والجامعة شمال مدينة الخارجة وذلك لتنفيذ أعمال صيانة دورية تحت إشراف هندسة كهرباء الخارجة .

وقال جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، في بيان له، مساء الأربعاء، أن عملية فصل التيار الكهربائي تهدف إلى إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة بخطوط الكهرباء عن قرى الشركة والجامعة، مشيرا إلى أنه من المقرر فصل الكهرباء من التاسعة صباحًا حتى الحادية عشرة ظهرًا، على أن تعود مجددًا بكامل طاقتها عقب الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.

وأضاف رئيس المركز أن ذلك بناء على تعليمات وزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء والطاقة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وضرورة…