تفاصيل إحباط تهريب مخدرات بمطار الغردقة الدولي

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولي برئاسة عبد العال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، والدكتور هشام شرارة مدير إدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من قطع الحشيش المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.



ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا على رحلة خطوط طيران بيجاسوس القادمة من مطار صبيحة اشتبه أبو القاسم ممدوح مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولي في راكب فرنسي من أصل جزائري أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.



وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عمر ناصر مأمور الفحص تحت إشراف رامى مروان مشرف القسم تلاحظ وجود كثافات معتمة.

فيما قام عاصم بدوي المشرف على صالة الوصول بتكليف عمر البارودى بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود قطع من مادة بنية اللون يشتبه أن تكون من جوهر الحشيش المخدر بوزن 7 جرام مخبأة بطريقة حرفية داخل فرشاة الشعر وفرش الكوتشي.



وقام بالتحريز أشرف خلف ومحمد حسام بحضور هاني حافظ من الأمن الجمركي بإشراف عصام عباس مدير إدارة.



قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط رقم 18 لسنة 2023 وإحالة الراكب للنيابة العامة بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.



ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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